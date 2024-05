Moggi | Allegri è stato l’unico a difendere la Juventus in questi anni difficili E attacca i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024)lain. Lo scrive Lucianosu Libero. Scriveha dato il meglio di sé nella preparazione della partita, limitando gli spazi di manovra alle mezze punte bergamasche e sfruttando l’assenza di Scamacca. Peccato che lo stesso, dopo aver fatto tanto bene con la squadra, abbia sciupato tutto con uno spettacolo del tutto inusitato nei campi di calcio, tale da meritare il giusto licenziamento da parte della società. Prosegue: Evidentemente covava dentro di sé un livore che ha finito per esplodere contro tutti e tutti, compresa una parte di“presunti”, che lo hanno deriso tutto l’anno come se fossel’allenatore di una squadra avversaria, dandogli del cafone e brindando al suo allontanamento. Sono i cosiddetti voltagabbana, pronti magari anche a rimpiangerlo, se l’anno prossimo la squadra dovesse lasciare a desiderare in quanto a risultati.