(Di mercoledì 22 maggio 2024) All’interno del730 o delRedditi Persone Fisiche i contribuenti hanno la possibilità diinleper la. Questi costi possono essere portati innella misura del 19% dalla dichiarazione dei redditi, per un importo massimo pari a 800 euro per figlio. I costi gestibili quest’anno sono quelli sostenuti nel corso del 2023. Per accedere alladelleper lai diretti interessati devono inserire i costi all’interno del quadro E – nello specifico nei righi da E8 a E12 utilizzando il codice 12 – del730. A prevedere questa agevolazione è l’articolo 15, lettera e)-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).per la, quanto si recupera nel730 Con la presentazione del730 i contribuenti hanno la possibilità diinal 19% lesostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione previste dall’articolo 1 della Legge n.

