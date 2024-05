Mobilità verticale ATA al via per assistenti amministrativi DSGA facenti funzione Chi può partecipare - come funzion - punteggio DECRETO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pubblicato iln. 74 del 12 aprile 2024 contenente le disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all’area deiari e dell’elevata qualificazione. Si tratta dellaATA reintrodotta dal nuovo CCNL 2019-21, bloccata per circa 10 anni. Questa prima procedura si riferisce agliche hanno svolto servizio. L'articolo .

L'appello . Tassare la ricchezza estrema è giusto e fattibile . Ecco come - ... per aumentarne l'equità verticale e orizzontale. Precondizione necessaria per una simile revisione ... concorreranno a cristallizzare le attuali ingiustizie e a indebolire la mobilità e la coesione ...

I droni per la mobilità aerea urbana pronti a spiccare il volo - ... mediante droni elettrici a decollo verticale con equipaggio a bordo, forniti da Volocopter. Il ...Regione Veneto ed Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per lo sviluppo di servizi di Mobilità ...