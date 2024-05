Mo | Gaza - ' almeno 35 709 palestinesi uccisi dal 7 ottobre'

Gaza, diversi raid nella notte: vittime - gaza, diversi raid nella notte: vittime - almeno 10 civili, tra cui un neonato, sono stati uccisi e molti altri feriti per i raid aerei israeliani in diverse località nel nord, centro e sud di gaza. Lo riferiscono i media locali. Il bambino e ... televideo.rai

Israele insiste a Rafah e compie raid in Cisgiordania e altre notizie interessanti - Israele insiste a Rafah e compie raid in Cisgiordania e altre notizie interessanti - Dai tragici fatti del 7 ottobre, circa 4 mila palestinesi nei territori occupati nella West Bank sono stati tratti in arresto e almeno cinquecento sarebbero stati uccisi dalle Idf. Nel frattempo, ... limesonline

Norvegia, Irlanda e Spagna riconoscono la Palestina - Norvegia, Irlanda e Spagna riconoscono la Palestina - Mag 22, 2024 M.O. Milano, 22 mag. (askanews) – Norvegia, Irlanda e Spagna, con evidente coordinamento implicito, hanno annunciato oggi, per il 28 maggio, il riconoscimento dello Stato palestinese, sca ... askanews