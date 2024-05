Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks gara-1 stanotte in tv | telecronisti - orario e streaming Playoff NBA 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alle 02:30 della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio ie isi sfideranno al Target Center di Minneapolis in occasione di-1 delle finali di Western Conference.è reduce da una vittoria in7 contro i campioni in carica dei Denver Nuggets, dopo essere stata sotto di 20 punti all’inizio del secondo tempo. “Non abbiamo big 3, abbiamo big 15”, ha detto Karl-Anthony Towns. “Ogni singola persona è importante per questa squadra e offre un contributo in modi diversi. Questa partita (-7 con i Nuggets, ndr) mostra chi sono i, non Karl-Anthony Towns, non Rudy Gobert. Isono una squadra speciale”. Gli ha fatto eco, sul fronte opposto, Luka Doncic: “Ho una fiducia folle in questa squadra. Questa squadra è speciale”, ha assicurato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport NBA e insu NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.