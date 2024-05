Minaccia il vicino di casa con un martello | per fermarlo serve il taser

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pisa, 22 maggio 2024 – Per fermalo hanno dovuto usare il. L’uomo, uno straniero in forte stato di agitazione, si era scagliato contro ildi, sfondando la porta della sua abitazione endolo con un. I carabinieri, intervenuti su segnalazione al numero unico di emergenza 112, lo hanno quindi arrestato con l'accusa di atti persecutori, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto la notte scorsa a San Giuliano Terme. Lo straniero, riferisce una nota dell'Arma, era "in evidente e forte stato di agitazione e all'arrivo dei militari, brandeggiava uncon cuiva la vittima: dopo ripetuti inviti a lasciare l'attrezzo i carabinieri sono stati costretti ad adoperare il, attivando scariche di avvertimento che lo hanno convinto a gettare l'utensile". L'uomo tuttavia ha cercato di sottrarsi a ulteriori controlli e si è scagliato anche contro i militari, uno dei quali è rimasto contuso.

