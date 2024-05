Minacce via email | il report preoccupa - in ascesa i rischi per gli utenti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sembra inarrestabile l’dellevia: il2023 rilascia i dati. Quali sono gli attacchi più diffusi nei confronti degli. Nel panorama della sicurezza informatica, l’continua a rappresentare uno dei canali più sfruttati dai cybercriminali per condurre attacchi sempre più sofisticati. Il recente “Threat Landscape” pubblicato da Trend Micro offre una panoramica dettagliata ente dell’evoluzione di questenel corso del 2023. Levia e-mail sono in aumento secondo il2023- Notizie.comUn anno di record negativi. Secondo quanto riportato da Trend Micro, nel solo anno 2023 sono state bloccate oltre 45 milioni di e-mail ad altoo. Questo dato non fa che confermare la posizione dell’come strumento di comunicazione fondamentale ma estremamente vulnerabile agli attacchi informatici.