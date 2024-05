Milano sempre più digitale - crescono i servizi pubblici online | + 8% rispetto a un anno fa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Semaforo verde perche ha un livello “buono” di maturitàcomplessivo e un indice Ca.Re. (secondo il modello Cambiamento Realizzato di Deda Next) pari a 70. La metropoli ha ottenuto un buon punteggio nei tre parametri presi in considerazione ma si è distinta in particolare nell’Indice Digital Public Services, ossia idigitali, dove ha raggiunto un punteggio pari a 80, registrando un +8%all’precedente. È quanto emerge dall’Indagine sulla maturitàdei Comuni capoluogo, realizzata da FPA, società del gruppo Digital360, per Deda Next, società di Dedagroup impegnata nell’accompagnare la trasformazionedella Pubblica amministrazione e delle aziende di pubblicoo, presentata oggi al Forum Pa 2024 al Palazzo dei Congressi di Roma. FRANCESCO MANCA ENI, GAIA D'APRILE MASE, LUCA RAFFAELE DG NEXT, ENRICO GIOVANNINI UNIVERSITA' TORVERGATA, MARIA LUDOVICA AGRO' RESPONSAVBILE SCIENTIFICA PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR ‘Misurare’ la digitalizzazione La ricerca, giunta alla sesta edizione, offre un’analisi aggiornata all’aprile 2024 dello stato di avanzamento delle principali amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, secondo il modello Ca.