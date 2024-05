(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag. (Adnkronos) – C’è un altrocon l’ipotesi di abuso d’ufficio e turbativa, per ora senza indagati, nell’inchiesta sull’evento2026 per accertare ledella Fondazione nelin cui Vincenzoera amministratore delegato dell’ente che organizza i Giochi invernali, ma anche altre eventuali violazioni negli affidamenti. E’ la novità che emerge all’indomani delle acquisizione effettuate dalla Guardia di finanza su delega dellameneghina., insieme all’ex dirigente Massimiliano Zuco e l’imprenditore digitale Luca Tomassini, sono indagati per corruzione e turbativa d’asta. Il sospetto degli inquirenti, in parte confermato da una dipendente di vecchia data disentita dai magistrati, è che l’allora amministratore delegato avesse un ruolo nella selezione dei curricula finendo con il favorire conoscenti, parenti di politici o personaggi più o meno noti.

Milano-Cortina: procura apre fascicolo su assunzioni nel periodo di Novari - milano-cortina: procura apre fascicolo su assunzioni nel periodo di Novari - Milano, 22 mag. (Adnkronos) - C'è un altro fascicolo con l'ipotesi di abuso d'ufficio e turbativa, per ora senza indagati, nell'inchiesta sull'evento milano-cortina 2026 per accertare le assunzioni de ... affaritaliani

Milano-Cortina, inchiesta per corruzione: tre indagati - milano-cortina, inchiesta per corruzione: tre indagati - Terremoto sulle Olimpiadi di milano-cortina 2026. Nel mirino della Guardia di Finanza di Milano la Fondazione, alcune società fornitrici e persone fisiche coinvolte nelle procedure di affidamento dell ... mbnews

Bob, in otto per tenere in vita la pista: «Costerà un milione di euro l’anno» - Bob, in otto per tenere in vita la pista: «Costerà un milione di euro l’anno» - Anche le Federazioni degli sport invernali si accolleranno eventuali deficit.L’obiettivo è rendere la pista ampezzana il punto di riferimento europeo per bob, skeleton e slittino ... corrieredelveneto.corriere