Milano-Cortina | procura apre fascicolo su assunzioni nel periodo di Novari

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag. (Adnkronos) - C'è un altrocon l'ipotesi di abuso d'ufficio e turbativa, per ora senza indagati, nell'inchiesta sull'evento2026 per accertare ledella Fondazione nelin cui Vincenzoera amministratore delegato dell'ente che organizza i Giochi invernali, ma anche altre eventuali violazioni negli affidamenti. E' la novità che emerge all'indomani delle acquisizione effettuate dalla Guardia di finanza su delega dellameneghina., insieme all'ex dirigente Massimiliano Zuco e l'imprenditore digitale Luca Tomassini, sono indagati per corruzione e turbativa d'asta. Il sospetto degli inquirenti, in parte confermato da una dipendente di vecchia data disentita dai magistrati, è che l'allora amministratore delegato avesse un ruolo nella selezione dei curricula finendo con il favorire conoscenti, parenti di politici o personaggi più o meno noti.