Milano-Cortina | faro su Deloitte - da progetto ‘ingente debito’ per Fondazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 23 mag. (Adnkronos) – Non solo i rapporti con le società dell’imprenditore Luca Tomassini, indagato per corruzione e turbativa d’asta, ma anche un focus su, che subentra come sponsor, e sugli altri contratti che riguardano i servizi digitali. E’ in questi ambiti che si muove la procura dinell’inchiesta che riguarda l’organizzazione dei Giochi invernali del 2026. Sul sito di dell’eventoa partire dal 29 aprile scorso sparisce il legame tecnologico con Quibyt (società riconducibile a Tomassini) e appare il riferimento alla societàcome sponsor tecnico “per contribuire a migliorare e proteggere l’ecosistema digitale del Cio a supporto del movimento olimpico”.Circostanza che, si legge in un decreto eseguito ieri dalla Guardia di finanza di, “emerge anche da un passaggio della nota integrativa a corredo del bilancio dial 31 dicembre 2022 nel quale si fa riferimento ad un accordo già in essere cone finalizzato alla realizzazione di undenominato ‘Pisa’ (contratto di cui sono in attesa i pm, ndr) nell’ambito del quale risulta programmata l’erogazione di ‘servizi tecnologici e di cyber security’ da parte diUsa, attraverso proprie società, a favore di2026 complessivamente contrattualizzati per circa 176 milioni di dollari”.