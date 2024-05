(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag. (Adnkronos) –l’ex ad di2026 Vincenzo, indagato per corruzione e turbativa d’asta nell’inchiesta della procura di, saràal pm. All’ex dirigente, assistito dall’avvocato Nerio Diodà, è stato notificato un invito a comparire. Tra le accuse ac’è quello di aver assunto vecchio conoscenze o figli di personaggi noti o pubblici all’interno dellache si occuperà dei Giochi olimpici. L'articolo CalcioWeb.

Milano-Cortina: domani ex ad Fondazione Novari davanti a pm - Milano-Cortina: domani ex ad fondazione Novari davanti a pm - Milano, 22 mag. (Adnkronos) – domani l’ex ad di fondazione Milano Cortina 2026 Vincenzo Novari, indagato per corruzione e turbativa d’asta nell’inchiesta della procura di Milano, sarà davanti al pm. A ... ilsannioquotidiano

Palermo ricorda la strage di Capaci 32 anni dopo - Palermo ricorda la strage di Capaci 32 anni dopo - domani, a 32 anni dalla strage di Capaci in cui morirono Giovanni ... lo scorso 6 maggio. Il programma della fondazione Falcone, guidata dalla sorella del magistrato, Maria, si apre alle 10 a Palazzo ... ansa

Rosarno. Domani sarà intitolata alla compianta Jole Santelli una villa confiscata alla ndrangheta - Rosarno. domani sarà intitolata alla compianta Jole Santelli una villa confiscata alla ndrangheta - La struttura sarà adibita alle funzioni di ambulatorio sanitario, banco alimentare, banco farmaceutico e formazione ... tempostretto