(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag. (Adnkronos) – Svolgeredipresso ildi: questo l’obiettivo dell’interistituzionale siglato tra l’Amministrazione comunale die ilper idiche riconosce Palazzo Marino come azienda ospitante per ididedicati a minori e giovani adulti autori di reato. Il progetto è stato presentato oggi durante la seduta delle commissioni consiliari Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Welfare e Salute e della sottocommissione Carceri. Si tratta, spiega la presidente delper idi, Maria Carla Gatto, di “una iniziativa di particolare importanza perché rappresenta la collaborazione tra giustizia minorile edirivolta a rendere effettivo il percorso di responsabilizzazione e di formazione dei giovani entrati nel circuito della devianza con l’obiettivo di facilitarne anche l’inserimento nel contesto sociale attraverso il lavoro”.

Milano: accordo Comune-tribunale minorenni per svolgimento lavori pubblica utilità - milano: accordo Comune-tribunale minorenni per svolgimento lavori pubblica utilità - questo l'obiettivo dell'accordo interistituzionale siglato tra l'Amministrazione comunale di milano e il tribunale per i minorenni di milano che riconosce Palazzo Marino come azienda ospitante per i ... lagazzettadelmezzogiorno

NIDI E SCUOLE D’INFANZIA. COMUNE DI MILANO RACCOGLIE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IMMOBILI IN AFFITTO O VENDITA IN NOVE ZONE - NIDI E SCUOLE D’INFANZIA. COMUNE DI milano RACCOGLIE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IMMOBILI IN AFFITTO O VENDITA IN NOVE ZONE - (Mi-lorenteggio.com) milano, 22 maggio 2024 – Il Comune di milano ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere, da parte di enti pubblici e soggetti privati, manifestazioni d’interesse ad affit ... mi-lorenteggio

Carcere minorile Milano Beccaria: ancora un tentativo di evasione sventato dalla Polizia Penitenziaria - Carcere minorile milano Beccaria: ancora un tentativo di evasione sventato dalla Polizia Penitenziaria - Carcere minorile milano Beccaria: ancora un tentativo di evasione sventato dalla Polizia Penitenziaria Dopo la sventata clamorosa evasione ... poliziapenitenziaria