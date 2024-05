Milano | accordo Comune-tribunale minorenni per svolgimento lavori pubblica utilità

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag. (Adnkronos) - Svolgeredipresso ildi: questo l'obiettivo dell'interistituzionale siglato tra l'Amministrazione comunale die ilper idiche riconosce Palazzo Marino come azienda ospitante per ididedicati a minori e giovani adulti autori di reato. Il progetto è stato presentato oggi durante la seduta delle commissioni consiliari Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Welfare e Salute e della sottocommissione Carceri. Si tratta, spiega la presidente delper idi, Maria Carla Gatto, di "una iniziativa di particolare importanza perché rappresenta la collaborazione tra giustizia minorile edirivolta a rendere effettivo il percorso di responsabilizzazione e di formazione dei giovani entrati nel circuito della devianza con l'obiettivo di facilitarne anche l'inserimento nel contesto sociale attraverso il lavoro".

