Milan-Stoccarda - da Guirassy al futuro | tutti i retroscena dell’incontro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giornata di incontri a Casa Milan, con la dirigenza che oltre all'agente di Pioli ha avuto un colloquio anche con lo Stuttgart. Dei rappresentati del club tedesco sono infatti arrivati in Italia… Ma per fare cosa? Il Diavolo è ormai da diversi mesi interessato a Serhou Guirassy, attaccante guineano che in stagione ha segnato 28 goal in 28 partite di campionato, ma purtroppo il suo cartellino non è stato l'argomento principale di discussione. L'obiettivo del viaggio in Italia dello Stuttgart è infatti quello di ampliare la propria rete di scouting e contatti. Oltre ai rossoneri i tedeschi hanno fatto visita anche a Bologna e Torino. A guidare la visita, infatti, è stato Thomas Henning, Head of Recruitment del club tedesco.