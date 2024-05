Milan - Scaroni | Leggi sugli stadi possono aiutar - Serie A mal rappresentata

Milan, Scaroni: «DEVE tornare il Decreto Crescita, sulla questione stadi vorrei QUESTO» - milan, scaroni: «DEVE tornare il Decreto Crescita, sulla questione stadi vorrei QUESTO» - Paolo scaroni, presidente del milan, ha parlato in Commissione Senato delle possibili riforme del calcio italiano. LA RICHIESTA AI SENATORI – «Cose che voi senatori potete fare per noi e per il calcio ... calcionews24

Scaroni tuona: «Mi auguro che venga ripristinato il Decreto Crescita, ai senatori chiedo QUESTA cosa» - scaroni tuona: «Mi auguro che venga ripristinato il Decreto Crescita, ai senatori chiedo QUESTA cosa» - Il presidente del milan, Paolo scaroni, ha voluto dire la sua sui possibili interventi per il miglioramento del calcio italiano Intervenuto in Commissione Senato in occasione del panel “Prospettive di ... milannews24

Scaroni (Milan) in commissione Cultura al Senato: 'Tutti scommettono, ma il calcio non ne ha benefici' - scaroni (milan) in commissione Cultura al Senato: 'Tutti scommettono, ma il calcio non ne ha benefici' - Il presidente del milan, tra gli auditi in commissione Cultura al Senato sul tema della Riforma del calcio italiano, invita la politica a 'risolvere il problema scommesse', mentre il rappresentante de ... gioconews