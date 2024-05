Milan, RedBird lancia un fondo di 2 MILIARDI: ecco dove andranno investiti - milan, RedBird lancia un fondo di 2 MILIARDI: ecco dove andranno investiti - RedBird Capital avrebbe intenzione di lanciare un fondo di ben due miliardi di euro. Ecco le intenzione dietro a questo investimento Se l’Inter è alle prese col passaggio di testimone da Steven Zhang ... calcionews24

Milan, Stefano Pioli è stato informato dell'addio dalla panchina rossonera. In pole per sostituirlo c'è Paulo Fonseca - CALCIOMERCATO - Il milan ha già informato Stefano Pioli della volontà di esonerarlo: Paulo Fonseca ormai prossimo allenatore rossonero con accordo triennale. eurosport

Bellinazzo: "Oaktree non è Redbird, ha fiducia nel management dell'Inter" - Dopo una lunga attesa è arrivata l'ufficialità: Zhang cede il passo ad Oaktree lasciando la proprietà dell'Inter al fondo americano. Ospite ai microfoni di ... tuttojuve