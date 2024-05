Milan - Pedullà smentisce tutto su De Zerbi | poi fa il nome del favorito per la

Milan, Pedullà sul dopo - Pioli: "I rossoneri non vanno su un italiano" - Molti hanno provato ad accostare Roberto De Zerbi al Milan, ma per Alfredo Pedullà non è un'ipotesi al momento concretizzabile. Dopo l'addio al Brighton, l'ex Sassuolo fa gola a molti club ed è da sempre un tifoso rossonero, ma per il noto giornalista ...

Conte - Milan, piovono smentite: la verità sul sogno dei tifosi rossoneri - Conte Milan: arrivano smentite Calciomercato - Ma da più parti piovono smentite sulla trattativa Antonio Conte - Milan : da Alfredo Pedullà all'edizione odierna de Il Mattino . Partiamo dal ...