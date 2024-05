Milan - Massara torna in rossonero? Piol - è rottura Merca -o, incontro con …

Kjaer ufficializza il suo addio: “Giusto farlo ora, avrei potuto dare di più ma pochi hanno fatto in 4 anni quello che ha fatto il Milan” - Kjaer ufficializza il suo addio: “Giusto farlo ora, avrei potuto dare di più ma pochi hanno fatto in 4 anni quello che ha fatto il milan” - L’arrivo a milanello “Quando arrivai in Italia avevo 19 anni e dissi al mio procuratore di voler andare al milan. C’è voluto del tempo, ma alla fine ce l’ho fatta. Maldini e massara mi portarono qui ... notiziemilan

Kjaer: "Volevo subito il Milan. Maldini e Massara mi hanno..." - Kjaer: "Volevo subito il milan. Maldini e massara mi hanno..." - Intervistato dal canale ufficiale del club, Simon Kjaer, difensore del milan, ha parlato del suo addio ai colori rossoneri: dal suo arrivo a milanello fino ai progetti futuri. Ecco, di seguito, le sue ... informazione

Kjaer spiega: "Maldini e Massara mi hanno portato al Milan per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo" - Kjaer spiega: "Maldini e massara mi hanno portato al milan per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo" - Kjaer spiega: 'Maldini e massara mi hanno portato al milan per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo' Dopo quattro anni e mezzo, 120 presenze, 1 gol ed uno s ... informazione