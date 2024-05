Milan - Marchetti | Pioli trova soluzioni invece di cercare alibi

Luca Marchetti , giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Antonio Conte, accostato alla panchina del Milan . pianetamilan

Il nuovo cda nerazzurro: Carassai e Marchetti pronti a lasciare e... a rientrare - Il nuovo cda nerazzurro: Carassai e marchetti pronti a lasciare e... a rientrare - Dopo l’accordo per il finanziamento concesso a Suning nel 2021, Oaktree aveva deciso di inserire nel Consiglio di amministrazione dell’Inter come amministratori indipendenti, Carlo marchetti e Amedeo ... gazzetta

Thiago Motta sempre più verso la Juve, potrebbero seguirlo Calafiori e anche Zirkzee - Thiago Motta sempre più verso la Juve, potrebbero seguirlo Calafiori e anche Zirkzee - Luca marchetti su TMW ha parlato del futuro di Thiago Motta e ... L’attaccante olandese è il primo obiettivo in attacco del milan e a quanto pare la clausola rescissoria del valore di 40 milioni ... notiziemilan

Marchetti: “Inter sarà di Oaktree, come si muoverà. Ciò che sappiamo è che…” - marchetti: “Inter sarà di Oaktree, come si muoverà. Ciò che sappiamo è che…” - Le parole del giornalista: "Partiamo dai fatti, Oaktree escuterà il pegno del 99,6% delle quote dell’Inter e diventerà proprietario dell’Inter" ... fcinter1908