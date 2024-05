Milan e Roma - amichevole il 31 maggio a Perth nel ricordo di Agostino Di Bartolomei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “L’affermazione e la gloria nellada capitano e poi tre stagioni al. PerDil’tra giallorossi e rossoneri in programma in Australia ail 31avrebbe avuto un significato particolare”. L’ditra, in programma il 31, sarà nel segno diDi, il giorno dopo la ricorrenza per i trent’anni dalla tragica scomparsa dell’ex giocatore, come sottolineano i giallorossi in una nota: “Per questo motivo, nel trentennale della sua scomparsa, laporterà il nome disulle maglie dei calciatori che scenderanno in campo all’Optus Stadium. Ilavverrà attraverso una patch speciale, “AGO IERI, OGGI, SEMPRE”, che sarà presente anche sulle maglie delin versione rossonera. I due club renderanno così un doveroso oa uno straordinario uomo e campione che ha lasciato unindelebile in ogni tifoso.