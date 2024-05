Milan - Corazzi | Pioli merita un degno saluto Convincere con minacce …

Corazzi: “Pioli Io temo che uno spogliatoio avverta che un mister…” - corazzi: “Pioli Io temo che uno spogliatoio avverta che un mister…” - Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Taconazo', il direttore di Cronache Emanuele corazzi ha parlato di milan a fronte del delicato finale di stagione che la ... ilmilanista

TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Si riparte, via al secondo tempo. Subito un cambio per Gasperini - TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Si riparte, via al secondo tempo. Subito un cambio per Gasperini - 17:28 - A ROMA ANCHE LE LEGGENDE BIANCONERE - A Roma ci sono anche le leggende della Juventus che si sono ritrovate per passare del tempo insieme. Tra i presenti ci sono Marchisio, Borriello, Padovano ... tuttojuve

Gori, sindaco di Bergamo: "L'Atalanta se la gioca con chiunque, senza paragonarsi a Inter, Juve e Milan" - Gori, sindaco di Bergamo: "L'Atalanta se la gioca con chiunque, senza paragonarsi a Inter, Juve e milan" - Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha parlato a Sky Sport del momento dell'Atalanta: "Non mi pare che nessuno si paragoni a Inter, milan, Juve o alle big d'Europa, se non ... tuttojuve