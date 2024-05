Migranti | parlamentari dem in Albania - Orfini ' Cpr? Il null - 800mln buttati per spot Meloni' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "I centri migranti? Ila. Qualche ruspa e un paio di operai". Matteoinsieme a Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola è in. I deputati dem sono andati a verificare l'andamento dei lavori nei centri migranti decisi dal governo. "Avevano detto che sarebbero stati pronti per il 20 maggio. Abbiamo lasciato che passasse la data e stamattina siamo qui a vedere come stanno le cose", diceinterpellato telefonicamente dall'Adnkronos mentre si trova ancora con gli altriin. "Lo avevamo detto che non avrebbero mai visto la luce nei tempi previsti e infatti così è stato ma il tema è che si buttano 800 milioni di euro per unoelettorale di. Milioni di euro che potevano essere usati per qualcosa di più utile. E invece si è messo in piedi un meccanismo complicatissimo che non solo non riescono a realizzare ma che continua ad alimentare la criminalizzazione dei migranti che vengono deportati inper essere poi riportati in Italia e la violazione dei diritti umani".