Migranti | Misiani Pd - ' con centri Albania Meloni ha buttato 800 mln contribuenti'

Deputati del Pd in Albania, scattano le polemiche: "Nelle aree dei centri migranti non c'è niente" - Deputati del Pd in Albania, scattano le polemiche: "Nelle aree dei centri migranti non c'è niente" - I deputati del Pd hanno effettuato un blitz a sorpresa a Gjader, in Albania, per controllare i lavori nelle aree per i centri migranti, ma non hanno trovato nulla ... notizie

Arnavutluk'ta Demokrat Parti milletvekilleri tartisma çikariyor: "Göçmen merkezlerinin oldugu bölgelerde hiçbir sey yok" - Arnavutluk'ta Demokrat Parti milletvekilleri tartisma çikariyor: "Göçmen merkezlerinin oldugu bölgelerde hiçbir sey yok" - I deputati del Pd hanno effettuato un blitz a sorpresa a Gjader, in Albania, per controllare i lavori nelle aree per i centri migranti, ma non hanno trovato nulla ... notizie

Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree per i centri per migranti: “Qui non c’è nulla” - Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree per i centri per migranti: “Qui non c’è nulla” - Il blitz è scattato in mattinata. Destinazione Albania, luogo dove per via dell’accrodo tra il governo meloni e quello di Rama si tenta a costruire i centri per ospitare i migranti. Matteo mauri ex ... ilsecoloxix