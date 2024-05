Migranti - deputati dem in Albania | Cpr? Il null - 800 milioni buttati per spot Meloni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Matteo Orfini nel cantiere: "Qualche ruspa e un paio di operai, dovevano essere pronti per il 20 maggio..." "I centri? Ila. Qualche ruspa e un paio di operai". Matteo Orfini insieme a Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola è in

“Problemi alla strumentazione a bordo”: volo Ryanair diretto a Londra rientra all’aeroporto di Bari - “Problemi alla strumentazione a bordo”: volo Ryanair diretto a Londra rientra all’aeroporto di Bari - “ Un problema alla strumentazione a bordo “. È quanto accaduto su un aereo Ryanair partito verso mezzogiorno da Bari e diretto all’aeroporto Londra Stansted. Volo che, a causa di problemi tecnici, è s ... ilfattoquotidiano

Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree per i centri per migranti: “Qui non c’è nulla” - Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree per i centri per migranti: “Qui non c’è nulla” - Enzo Amendola e Matteo orfini per raggiungere le aree che dovranno ospitare i due centri per migranti previsti dall’accordo tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama. «In ... ilsecoloxix

Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - Enzo Amendola e Matteo orfini in Albania nelle aree che dovranno ospitare i due centri per migranti previsti dall’accordo tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama. Solo ... repubblica