Migranti - deputati dem in Albania | Cpr? Il null - 800 milioni buttati per spot Meloni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – "I centri? Ila. Qualche ruspa e un paio di operai". Matteo Orfini insieme a Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola è in. Idem sono andati a verificare l'andamento dei lavori nei centridecisi dal governo. "Avevano detto che sarebbero stati pronti per il 20 maggio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - Così Matteo Mauri, deputato del Pd, si rivolge alla premier Giorgia Meloni ... Enzo Amendola e Matteo Orfini in Albania nelle aree che dovranno ospitare i due centri per migranti previsti dall’accordo ... repubblica

Migranti, deputati dem in Albania: "Cpr Il nulla, 800 milioni buttati per spot Meloni" - migranti, deputati dem in Albania: "Cpr Il nulla, 800 milioni buttati per spot Meloni" - "I centri migranti Il nulla. Qualche ruspa e un paio di operai". Matteo Orfini insieme a Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola è in Albania. I deputati dem sono andati a verificare l'andamento ... adnkronos

I deputati del Pd in Albania dove nasceranno i centri migranti: «Il governo abbandoni il progetto» - I deputati del Pd in Albania dove nasceranno i centri migranti: «Il governo abbandoni il progetto» - Quattro deputati del Pd si sono recati in Albania, nelle aree in cui dovrebbero sorgere i centri migranti dell'accordo tra Giorgia Meloni ed Edi Rama. lettera43