Migranti - 4 938 euro per essere liberi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 22.35 "4.938è la cauzione che una categoria specifica dipuò presentare per nontrattenuta in appositi centri "durante lo svolgimento della procedura in frontiera". E' quanto viene fissato in un decreto del Viminale del 14 settembre 2023 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Allo straniero-si legge-si dà facoltà alternativa al trattamento di presentazione della garanzia finanziaria, prestata in unica soluzione con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa individuale non da terzi.

A circa 48 ore dal via libera definitivo da parte del Consiglio dell'Unione Europea, l'organo in cui siedono i rappresentanti dei governi dei 27 paesi membri, al nuovo Patto su migrazione e asilo, che si compone di dieci atti legislativi e che modifica in parte il cosiddetto “regolamento di Dublino”, ovvero la principale norma europea che regola la gestione di migranti e richiedenti asilo, l'Italia e altri 14 Paesi Ue hanno inviato una lettera alla Commissione europea, nella quale suggeriscono "l'esame della potenziale cooperazione con i Paesi terzi sui meccanismi di hub di rimpatrio, dove i rimpatriati potrebbero essere trasferiti in attesa del loro allontanamento definitivo". iltempo

La denuncia del Pd: "I centri per migranti previsti dall'accordo Italia-Albania sono un bluff" - La denuncia del Pd: "I centri per migranti previsti dall'accordo Italia-Albania sono un bluff" - 800 milioni di euro di fallimento elettorale ... il progetto di esternalizzazione delle richieste di asilo dei migranti provenienti da Paesi sicuri di cui la Meloni va fiera tanto da proporsi come ... tg.la7

Il business del boss turco Boyun gestito da Crotone: armi, migranti e la vendetta dopo l’attentato - Il business del boss turco Boyun gestito da Crotone: armi, migranti e la vendetta dopo l’attentato - Tra queste il presunto traffico di migranti e il favoreggiamento dell’immigrazione ... «gli riferiva che vi erano tre persone che avevano 3.500 (senza specificare se euro o Lira Turca) ciascuna». corrieredellacalabria