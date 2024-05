Migliorano condizioni di Crosetto - è stato nuovo episodio di pericardite

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono "in netto miglioramento" ledi salute del ministro. Il titolare della Difesa eraricoverato ieri dopo esserecolto da un senso di malessere durante il Consiglio Supremo di Difesa. A seguito di un primo consulto medico avvenuto sul posto, il ministro eratrasportato in ambulanza all'ospedale San Carlo di Nancy per essere sottoposto ad accertamenti. Come comunicato dall'ospedale romano,ha passato una notte tranquilla. "Gli accertamenti clinici - fanno sapere dal ministero della Difesa - hanno confermato che si è trattato di undipresentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all'precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache".