Microsoft rivoluziona il mondo dei Pc con l’intelligenza artificiale

(Di mercoledì 22 maggio 2024)sta puntando sempre più sull'intelligenza(IA) per ridefinire il futuro dei personal computer. Durante il keynote di apertura della conferenza Build 2024, l'azienda ha svelato i nuovi PC Copilot Plus, i primi ala integrare processori dedicati all'IA già dalla fase di progettazione hardware. Questi dispositivi sono equipaggiati con il Qualcomm Snapdragon X Elite, disponibile anche in versione Plus, un semiconduttore innovativo che promette dire il modo in cui interagiamo con i nostri computer. Collaborazioni e innovazioni I PC Copilot Plus saranno disponibili a partire dal 18 giugno e vedranno la collaborazione di numerose aziende leader del settore tecnologico.ha lavorato a stretto contatto con partner come Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung per tradurre concretamente le specifiche necessarie a ottenere la certificazione Copilot Plus.