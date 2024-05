Mia figlia molestata - vi ammazzo tutti E minaccia i clochard con la pistola a Milano Lambrate

La madre in lacrime ritratta in aula tutte le accuse contro suo figlio: non posso vivere da sola - La madre in lacrime ritratta in aula tutte le accuse contro suo figlio: non posso vivere da sola - VALLE CAUDINA – Quella che vi vogliamo raccontare potrebbe sembrare una storia di ordinaria giustizia, quelle di cui si legge sempre più spesso nelle cronache. Una mamma, quasi sempre e come in questo ... irpinianews

Milano, 44enne minaccia con pistola e coltello 3 clochard che avevano molestato la figlia - Milano, 44enne minaccia con pistola e coltello 3 clochard che avevano molestato la figlia - L'aggressore è un uomo di 44 anni, padre di una ragazza minorenne molestata, secondo lui da 3 senzatetto nella stazione ferroviaria Lambrate ... milano.cityrumors

Papà aggredisce 3 clochard a Lambrate armato di pistola e coltello: “Uno di loro ha molestato mia figlia” - Papà aggredisce 3 clochard a Lambrate armato di pistola e coltello: “Uno di loro ha molestato mia figlia” - Un 44enne ha aggredito tre clochard nella serata del 20 maggio nel sottopasso di Lambrate, a Milano. L’uomo, armato di pistola e coltello serramanico, sosteneva che uno di loro avesse molestato sua ... fanpage