Mi chiamano Fleximan e chiedono selfie - ma non sono un eroe | l' intervista a Mantoan

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È l'uomo accusato di essere. In questi giorni il suo volto è finito su tutti i media nazionali perché sarebbe lui il responsabile dell'abbattimento di cinque autovelox nella zona del Polesine, in particolare in provincia di Rovigo. Si chiama Enrico, ha 42 anni, di professione fa l'operaio manutentore e vive in un paese in provincia di Padova. Le forze dell'ordine, che per mesi hanno dato la caccia al misterioso vandalo, ritengono che a incastrarlo siano in particolare le telecamere di videosorveglianza di Rosolina, piccolo Comune rodigino immerso nel Delta del Po, proprio lì dove avrebbe messo a segno il suo ultimo colpo. Era il 3 gennaio scorso. Ed erano le 21.30. Siamo lungo la statale 309, la famosa Romea all'altezza del chilometro 71,760.si avvicina all'autovelox, un taglio netto e il palo viene giù. Perché questo è stato il suo modus operandi per mesi: con un flessibile piazzato a circa quaranta centimetri da terra, e con un intervento estremamente chirurgico,segava i pali e lasciava intatti tutti i fili interni del dispositivo.