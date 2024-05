Meteo Roma del 22-05-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)AM ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria Piemonte Lombardia e Trentino variabile altrove al pomeriggio e attesa ancora piogge diffuse ma senza fenomeni di rilievo associati in serata ancora possibile qualche piovasco migliora nella notte al centro mattino cielo in prevalenza soleggiata il pomeriggio possibili isolati piovaschi tra Toscana e Umbria tempo invariato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile senza prevalente di numerosità nessuna variazione nella notte al sud cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori in serata ancora condizioni tempo asciutto concedi Seregno temperature min e stabili altro Nord sulla Sicilia e lieve calo altrove massimo in generale aumento le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano In collaborazione con Agenzia Italia Stampa