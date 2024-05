Meteo - le previsioni in Campania per mercoledi 22 maggio 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,22. Avellino – Oggi giornata con tempo variabile, conri schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2775m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2884m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest.

