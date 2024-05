Meteo - ancora tante piogge fino a domenica | poi arriva l’anticiclone africano

Meteo: ancora tante Piogge fino a Domenica, Prossima Settimana con l'Anticiclone Africano. Il punto di Tedici - meteo: ancora tante Piogge fino a Domenica, Prossima Settimana con l'Anticiclone Africano. Il punto di Tedici - Come sarà il tempo Giovedì 23 Maggio Giovedì vedrà il ritorno di nuove piogge diffuse al Nord, in estensione graduale dal Piemonte verso il Nord-Est. Al Centro-Sud la situazione sarà più soleggiata ... ilmeteo

Maltempo: ancora pioggia al Nord, strade allagate e scuole chiuse in Emilia Romagna - Maltempo: ancora pioggia al Nord, strade allagate e scuole chiuse in Emilia Romagna - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

Muson, ancora paura tra livelli in crescita e nuove infiltrazioni - Muson, ancora paura tra livelli in crescita e nuove infiltrazioni - Cedimenti lungo il fiume e in particolare nella falla già riparata venerdì. L’acqua sale fino alle 19, poi il respiro di sollievo. Arriva anche Bottacin ... nuovavenezia.gelocal