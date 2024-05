Meteo | allerta rossa per la giornata di oggi - le regioni a rischio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le previsioniindicanoanche per ladi. La pia preoccupa, ecco le. Il maltempo continua a tenere in scacco l’Italia, con particolare attenzione rivolta al Nord dove la situazione idrogeologica desta preoccupazioni. La Protezione Civile ha dichiarato l’per ladi mercoledì 22 maggio, segnalando unelevato nei bacini del Basso Brenta, del Bacchiglione e Fratta Gorzone.ancheper alcuneitaliane – notizie.comLa regione Veneto in particolare si trova ad affrontare una situazione critica non solo nelle aree già citate ma anche in altre zone. L’arancione riguarda il fiume Adige, il Garda e i Monti Lessini nel Veronese, oltre alla zona del fiume Sile a Roncade (Treviso). Le ultime ore hanno visto un’intensa attività di monitoraggio soprattutto nel Delta del Po, dove le aree golenali sono state interdette al transito.