Meret in bilico - il rinnovo non basta | in estate c’è Caprile

CDS - Da Kvaratskhelia a Di Lorenzo, Anguissa e Simeone, ecco gli intoccabili e i cedibili in casa Napoli - CDS - Da Kvaratskhelia a Di Lorenzo, Anguissa e Simeone, ecco gli intoccabili e i cedibili in casa Napoli - NAPOLI - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui cedibili e gli intoccabili in casa Napoli per la prossima stagione: "Kvaratskhelia, fino a prova contraria, farà parte dell’ossatura del futuro. napolimagazine

CdS – L’ossatura, la fantasia ed il cuore del nuovo Napoli. Piace Artem Dovbyk - CdS – L’ossatura, la fantasia ed il cuore del nuovo Napoli. Piace Artem Dovbyk - Così scrive il Corriere dello sport nella sua edizione Campania L’OSSATURA. Kvaratskhelia, fino a prova contraria, farà parte dell’ossatura del futuro; Osimhen, fino a prova contraria, dovrebbe invece ... ilnapolionline

Rosa SSC Napoli 2024/25, CorSport annuncia: ecco la lista dei riconfermati e dei cedibili. Non mancano le sorprese - Rosa SSC Napoli 2024/25, CorSport annuncia: ecco la lista dei riconfermati e dei cedibili. Non mancano le sorprese - Se non sarà rivoluzione poco ci manca. Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro sul Napoli della prossima stagione. La rosa verrà completamente stravolta tra cessioni e prestiti non riconfermati. Ci ... msn