Mercato Napoli - scambio con il Manchester United per Osimhen | parla l’agente D’Amico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il futuro di Victorsarà lontano da: spunta l’ipotesi diper un vecchio pallino azzurro con il. Dopo tanti anni, fatti di alti e bassi, le strade di Victore delsi separeranno. Il centravanti nigeriano ha scritto la storia agrazie allo scudetto vinto da assoluto protagonista nella scorsa stagione, ma ha vissuto anche momenti molto difficili. In ogni caso, il numero 9 delresterà in eterno nella memoria dei tifosi azzurri. La cessione era ormai programmata da tempo, ma ogni qualvolta è sceso in campo,ha sempre dato il massimo per aiutare la squadra in una stagione davvero complicata. Un ulteriore gesto d’amore diverso il club che lo ha lanciato nel grande calcio è stato il rinnovo di contratto firmato lo scorso dicembre che consentirà aldi incassare per intero i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria.