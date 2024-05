Mercato Corridonia - resta il tecnico Fondati

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’allenatore Giulianoe ildel presidente Ferruccio Bistosini (foto) ancora insieme, una decisione tutto sommato nell’aria considerando l’ottimo campionato disputato dalla formazione che ha chiuso il cammino al quinto posto nel girone B di Promozione. Nei playoff ilè arrivato a un passo dalla qualificazione per la finale, mancata perché al 50’ della ripresa Liberati ha segnato su rigore per l’Atletico Centobuchi il gol del pareggio che ha dato il pass per l’ultimo atto del girone. Si dividono le strade tra ilPietro Canesin e la Cluentina: lo ha annunciato congiuntamente al presidente del sodalizio Massimiliano Marcolini spiegando i motivi di tale scelta: "Ho accumulato circa 200 panchine, tre quarti delle quali vissute con la Cluentina: è giunto il momento di capire chi sono e quanto valgo fuori da questo contesto.

