Mercato auto Europa - ad aprile cresce del 12% E fa un +6,5% nel primo quadrimestre 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In, neldell’Occidentale (UE+EFTA+UK), sono state immatricolate 1.080.913vetture, in crescita del 12% rispetto allo stesso mese del 2023. Sicché, il consuntivo deldell’anno fa registrare un tasso di crescita del 6,5% rispetto ai primi quattro mesi del 2023 (ma risulta in calo del 18,5% rispetto al livello ante-crisi gennaio-2019), toccando 4.476.369 immatricolazioni. Secondo il Centro Studi Promotor, “non è ancora superata la crisi deliniziata con la pandemia e proseguita con la carenza di componenti per la produzione divetture, con il ritorno dell’inflazione e con gli effetti non previsti e non voluti, ma verificatisi, della transizione energetica, che ha determinato una carenza di offerta sul, in particolare delle vetture più accessibili alla massa dei potenziali acquirenti italiani, aprendo di fatto la strada alla penetrazione dei prodotti cinesi, come cronache recenti hanno confermato”.