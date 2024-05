Meloni stoppa redditometro -Tajani e Salvini in coro | merito nostro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – Al termine di una nuova giornata di polemiche e di “pressing” da parte degli alleati, Giorgiaconvoca a Palazzo Chigi il vice ministro Maurizio Leo e “ritira” il decreto che ripristinava il. Questa mattina, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Leo aveva provato a difendere il provvedimento, su cui ieri erano insorte la Lega e Forza Italia. Il vice ministro di Fdi (che era atteso venerdì in Consiglio dei ministri per spiegare la ratio della decisione) assicurava che il ritorno “era un atto dovuto” ma che nella nuova versione si trattava di uno strumento “diverso, che viene incontro ai contribuenti onesti”. La stessa, sui social, garantiva che “nessun ‘Grande Fratello fiscale’ sarà introdotto da questo Governo”. Parole che però non sono bastate a placare gli altri partiti del centrodestra.