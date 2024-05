Meloni sospende il redditometro | Servono ulteriori approfondimenti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaprende le distanze dal suo già molto discussoe decide dirlo in attesa di. A riferirlo è stata la stessa premier in un video pubblicato sul suo profilo Instagram nel quale ha anche sottolineato di non essere interessata a creare un “Grande Fratello fiscale“, ma anzi di avere l’intenzione di colpire i grandi evasori che si fingono nullatenenti.il“Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti (del decreto ministeriale sul, ndr) e siamo giunti alla conclusione che sia megliore in attesa di”. Queste le prime parole della presidente Giorgianel suo video postato sui social, alle quali ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione e il fenomeno inaccettabile, ad esempio, di chi si finge nullatenente ma gira con il Suv, o va in vacanza con lo yacht, senza però per questo vessare con norme invasive le persone comuni”.