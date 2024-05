Meloni prende per le orecchie il viceministro Leo | Con me mai nessun grande fratello fiscale - da sempre contraria al redditometro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo ore di caos e smarrimento nella maggioranza di governo, la presidente del Consiglio Giorgiadecide di silurare il, spuntato “all’improvviso” a poche settimane delle elezioni europee. “Maisarà introdotto da questo Governo. Sonostataa meccanismi invasivi diapplicati alla gente comune”, scrive la premier sui social spiegando che “l’attuazione della delega, portata avanti in particolare dal vice ministro dell’Economia Maurizio Leo, è fino ad ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare laevasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione,dalla parte dei cittadini”. Mai” sarà introdotto da questo Governo.

Redditometro, Meloni e Giorgetti spiazzati: poi scatta la richiesta a Leo: «Vieni a spiegare in Cdm» - Redditometro, meloni e Giorgetti spiazzati: poi scatta la richiesta a Leo: «Vieni a spiegare in Cdm» - Giorgia meloni si ritrova spiazzata dal polverone che monta all ... La linea dettata ai parlamentari di FdI è di troncare e sopire, spiegare agli alleati riottosi che non tornerà nessun redditometro, ... ilgazzettino

Storace attacca suor Paola, Piccolomini: "Chieda scusa" - Storace attacca suor Paola, Piccolomini: "Chieda scusa" - E' Francesco Storace a rispondere per primo, stupito, all'intervento di suor Paola: "Mi pare uno scherzo. Ma che è uno scherzo Abbiamo la compagna monaca oggi. Ci mancava questo" e lei ribatte "cerco ... tg.la7

Salvini rompe con i tedeschi di Afd e si (ri)avvicina a Le Pen e Meloni: l'ipotesi di un maxi-gruppo che riunisca la destra - Salvini rompe con i tedeschi di Afd e si (ri)avvicina a Le Pen e meloni: l'ipotesi di un maxi-gruppo che riunisca la destra - «Mai più insieme all'Europarlamento». A meno di tre settimane dalle elezioni europee, Marie Le Pen rompe con Alternative fuer Deutschland (AfD), il partito di estrema ... ilmessaggero