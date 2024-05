Meloni | Nessun grande fratello fiscale sarà mai introdotto da questo Governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 “Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi di redditometro applicati alla gente comune. L'attuazione della delega, portata avanti in particolare dal Vice Ministro dell'Economia Leo, e' fino ad ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare laevasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione, sempre dalla parte dei cittadini". Il videomessaggio della premier