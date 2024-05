Meloni chiude il ' caso' redditometro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Un post questa mattina, un video in serata dopo un incontro con il viceministro al Mef, Maurizio Leo: Giorgiail, il decreto ministeriale sul"ha creato polemiche", sarà sospeso in attesa di approfondimenti. Il 'refrain' è che non ci sarà alcun Grande fratello ma la lotta alla grande evasione continua, "senza vessare con norme invasive le persone comuni" ma cercando di colpire "chi si finge nullatenente ma gira con il Suv, o va in vacanza con lo yacht". Nonostante le precisazioni di Leo di ieri il ritorno delaveva creato non poche fibrillazioni nella maggioranza. Con i distinguo di Forza Italia e soprattutto della Lega che ha presentato questa mattina un ordine del giorno ad hoc per chiedere l'abrogazione del provvedimento. "La colpa è del Conte I e di quel governo faceva parte anche la Lega", taglia corto un esponente di Fdi.