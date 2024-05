Melazzini - pur indagat - resta al suo posto Ma si prende una vacanza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il direttore sanitario di Niguarda, Marioo dal Gip di Catania per i finanziamenti illeciti ricevuti dal centro NeMoSud a lui riconducibile e destinatario di un’interdittiva della sospensione per un anno di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto temporaneo di esercitare l’impresa in ambito sanitario,al suo. Seppur in. Autosospeso, sarà in ferie pagate fino al 27 maggio Il medico infatti ieri ha prolungato il periodo di ferie fino al 27 maggio. Ferie che si era preso subito dopo la notizia delle indagini degli inquirenti siciliani. Allora si era autosospeso dal suo incarico a Niguarda di Milano. Nonostanterisultio insieme ad altre otto persone, tra le quali l’assessore regionale siciliano alla Sanità, contro di lui non risulta che Regione Lombardia abbia intenzione di adottare provvedimenti a suo carico.