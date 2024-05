Meghan - la peccatrice che sbagliò abit - secondo la Regina

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Markle è un personaggio che fa discutere, solo ora emerge l’errore che avrebbe fatto in merito a uno, poco gradito dalla. Entrare a far parte di una famiglia reale non è semplice, comporta certamente notevloli vantaggi e agevolazioni, ma anche tanti oneri da cui non è possibile sottrarsi. Chi lo guarda da fuori spesso può non rendersene conto, ma alla lunga può essere pesante non riuscire a essere sempre liberi di agire come si desidera. È anche per questo cheMarkle sembra essere stata la promotrice principale dell’idea di distaccarsi insieme al marito, il principe Harry, dalla famiglia di lui e trasferirsi così negli Stati Uniti.Markle è un personaggio che fa discutere – Foto ANSA – Cityrumors.itI bene informati sostengono quanto lei sia stata spsso gelosa di Kate MIddleton, che aveva inevitabilmente un ruolo più importante rispetto a lei, ben sapendo di essere destinata s salire al trono.