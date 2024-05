Medio Oriente | Spagna - Irland e Norvegia riconosceranno la Palestina Israele richiama gli ambasciatori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La notizia arriva da Madrid ma è confermata da Oslo e Dublino:ufficialmente lo stato palestinese dal prossimo 28 maggio. Lo hanno annunciato i premier dei tre stati: il norvegese Jonas Gahr, lo spagnolo Pedro Sanchez e l'ese Simon Harris. Quest'ultimo ha parlato di 'un giorno storico e importante' per il proprio paese e per laL'articolo proviene da Firenze Post.

'La Norvegia riconoscerà lo Stato palestinese dal 28/5' - 'La norvegia riconoscerà lo Stato palestinese dal 28/5' - OSLO, 22 MAG - La norvegia riconoscerà lo Stato palestinese dal 28 maggio: lo ha detto il primo ministro del Paese, Jonas Gahr Stor. (ANSA). messaggeroveneto.gelocal

Spagna, Irlanda e Norvegia verso il riconoscimento dello Stato Palestinese - spagna, Irlanda e norvegia verso il riconoscimento dello Stato Palestinese - Katz ha denunciato che "Irlanda e norvegia intendono inviare oggi un messaggio ai palestinesi ... Il ministro ha poi ammonito che se la "spagna realizzasse la sua intenzione di riconoscere uno Stato ... tg24.sky

