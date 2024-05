Medio Oriente - in Europa cresce il fronte dei Paesi che riconoscono lo Stato Palestinese con l’ok di Irland - Norvegia e Spagna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se c’è un primo risultato che emerge dalla guerra a Gaza e che di certo non farà piacere al primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è che la mattanza di civili sembra aver scosso le fondamenta dell’, doveildeicheufficialmente l’esistenza dello. Ai nove Stati che ben prima della deflagrazione del conflitto inhanno già preso questa strada, ossia Svezia, Malta, Cipro, Polonia, Ungheria, Cechia, Slovacchia, Romania e Bulgaria, a breve se ne aggiungeranno altri tre. Infatti, nel volgere di poche ore, anche(che non fa parte dell’Ue, ndr),a ehanno annunciato che il prossimo 28 maggio riconosceranno l’esistenza della Palestina. Come prevedibile, questo annuncio ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha immediatamente richiamato i propri diplomatici da Dublino, Madrid e Oslo in segno di protesta.

Medio Oriente, in Europa cresce il fronte dei Paesi che riconoscono lo Stato Palestinese con l’ok di Irlanda, Norvegia e Spagna - Medio Oriente, in Europa cresce il fronte dei Paesi che riconoscono lo Stato Palestinese con l’ok di Irlanda, Norvegia e Spagna - Se c’è un primo risultato che emerge dalla guerra a Gaza e che di certo non farà piacere al primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è che la mattanza di civili sembra aver scosso le fondamenta ... lanotiziagiornale

Sempre più sardi stressati dal lavoro, Cagliari e Sassari al top - Sempre più sardi stressati dal lavoro, Cagliari e Sassari al top - In Sardegna lo stress lavorativo cresce del 96,2 per cento ... Nel 2023, le persone che in Sardegna manifestavano disagio psicologico sul fronte lavorativo sono cresciute del 133,9% rispetto all'anno ... ansa

Il Redditometro Già bocciato in passato da Corte dei Conti e Tribunali - Il Redditometro Già bocciato in passato da Corte dei Conti e Tribunali - cresce la polemica mentre arriva la marcia indietro del governo. La premier Meloni sui social: «Se saranno necessari cambiamenti sarò io la prima a chiederli» ... laprovinciapavese.gelocal