Medio Oriente - gli Stati Uniti accusano l’intelligence dell’Egitto di aver sabotato gli accordi per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Che le trattative di pace trae i terroristi diper arrivare alile alla liberazione degli ostaggi fossero in stallo, lo avevano capito tutti. Quello che nessuno immaginava, però, è che a far naufragare gliche avrebbero potuto risolvere la crisi nelnon sarebbero state le riluttanze delle due parti ma, secondo quanto riportato dalla statunitense Cnn, il sabotaggio degli stessi da partedel presidente Abdel Fattah al-Sisi. Citando tre diverse fonti, la rete tv degliha puntato il dito sui servizi di intelligence del Cairo che avrebbe segretamente modificato i termini dell’accordo diile di rilascio degli ostaggi discusso tra la delegazione del primo ministro di, Benjamin Netanyahu, e quella del leader del movimento terrorista palestinese, Yahya Sinwar.

