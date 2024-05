Maxi-sequestro a Civitavecchia | trovata mezza tonnellata di droga

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

Un autoarticolato è sbarcato al porto con un carico di marijuana, del peso di oltre 442 chilogrammi. Sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e il personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ad aver intercettato la droga e arrestato l'autotrasportatore bulgaro per l'ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti. La droga a bordo di un autoarticolato proveniente da Barcellona Lo stupefacente si trovava a bordo di un camion proveniente da Barcellona e diretto in Bulgaria. Ancora una volta, è stato prezioso il contributo di Jackpot, uno dei cani antidroga in dotazione al Gruppo delle Fiamme Gialle. Con il suo infallibile fiuto l'unità cinofila ha trovato la marijuana nascosta tra bobine di carta per uso industriale e articoli per la casa.